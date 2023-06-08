Наразі рівень води у Каховському водосховищі складає 12,5 метрів, тоді як мінімальний рівень води, необхідний для водозабору, складає 12,7 метрів.

Рівень води у водосховищі Каховської ГЕС сягнув нижче "мертвої точки". Розмив станції буде продовжуватися.

"Під водою наразі знаходиться половина станції, друга половина на 70% у воді. Земляну ділянку між шлюзом і станцією також буде розмито водою", - повідомив генеральний директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота в ефірі телемарафону.

Також він відзначив, що розмив гідроспоруди триває.

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"Рівень води у водосховищі на цю годину вже складає 12,5 метрів, це нижче мертвої точки, що складає 12,7 метрів, коли ще можна робити водозабір у населені пункти і для Запорізької АЕС для охолодження", - сказав Сирота.

Скид води із водосховища відбувається із інтенсивністю близько 1 метру за добу, і очікується, що водосховище втратить ще близько 8,5 метрів води від того рівня, який був до підриву.

"З такими темпами, очікується, що скид води відбуватиметься ще близько 7-8 днів", - наголосив Сирота.

Він додав, що наразі розробляється проєкт ремонту гідроелектростанції та проєкт перемички. За його словами, це займе кілька місяців, за умови роботи 24 годин на добу. Водночас, побудова нової ГЕС та демонтаж зруйнованої у Новій Каховці займе близько 5 років, також за умови дуже щільного графіку роботи.

Підрив Каховської ГЕС - головні новини

6 червня 2023 року вночі російські окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС, внаслідок чого станцію було знищено, а водосховище обміліє. У зоні підтоплення опинились близько 80 населених пунктів, у тому числі місто Херсон.

Влада оголосила про евакуацію населення з підтоплених районів, тоді як російські загарбники не дозволяють евакуювати людей з тимчасово окупованих територій лівобережної Херсонщини, які також опинились під водою.

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