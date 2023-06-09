За добу рівень води у водосховищі знизився ще на один метр.

Після підриву росіянами дамби 6 червня рівень води в Каховському водосховищі продовжує знижуватись. Станом на 8 ранку 9 червня в районі Нікополя він становить 11,74 метра.

Як повідомили в "Укргідроенерго", за добу рівень води у водосховищі впав ще на один метр. Загалом за три доби він знизився на 4,7 метра.

"Під водою знаходиться більша половина будівлі станції. Земляна вставка між шлюзом і станцією теж уже під водою і продовжує руйнуватись", - розповіли в компанії.

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Зазнчається, що інші гідроелектростанції на Дніпрі продовжують максимально акумулювати воду для того, щоб мати літній запас для екологічних пропусків після закінчення спрацювання Каховського водосховища.

Каховське водосховище - що відбувається

Як повідомляв УНІАН, 6 червня вночі росіяни підірвали Каховську ГЕС, внаслідок чого почався неконтрольований спуск води з водосховища, який спричинив затоплення територій нижче за течією Дніпра.

Українська влада оголосила про евакуацію населення з підтоплених районів. Утім, росіяни на захоплених територіях не дозволяють евакуювати людей. Більше того, загарбники вчора обстріляли місця евакуації людей на Херсонщині, внаслідок чого одна людина загинула, а ще 17 отримали поранення.

Станом на другу половину дня 8 червня рівень води у водосховищі Каховської ГЕС упав нижче "мертвої точки". Рівень води вчора складав 12,5 метрів, тоді як мінімально необхідний для водозабору становить 12,7 метра.

В Укргідроенерго також попередили, що внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС у криницях і відкритих водоймах на підтопленій території можуть опинитися небезпечні для здоров’я хімічні речовини, а також збудники інфекційних хвороб із кладовищ, вбиралень, сміттєзвалищ.

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