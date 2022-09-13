Зокрема, йдеться про такі населені пункти як Зайцеве, Бахмут, Бахмутське, Красногорівка, Водяне, Безіменне та Новогригорівка.

Сили оборони України успішно відбили атаки російських загарбників у 7 населених пунктах.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

"Сили оборони (України) успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Бахмут, Бахмутське, Красногорівка, Водяне, Безіменне та Новогригорівка", - наголошується у зведенні.

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"Протягом доби авіація Сил оборони здійснила дев’ять ударів – завдано ураження по семи опорних пунктах та місцях скупчення живої сили і техніки ворога, знищено дві позиції його зенітних ракетних комплексів. Втрати живої сили та техніки окупантів уточнюються", - сказано у зведенні.

Також, за минулу добу українські підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункти управління, райони зосередження живої сили та бойової техніки противника. В зону ураження потрапили комплекс радіоелектронної боротьби, радіолокаційна станція "Зоопарк", артилерійські підрозділи та склади боєприпасів.

Як заявили у Генштабі, на Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

Водночас, на інших напрямках противник обстрілював інфраструктуру із мінометів, танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії.

Зокрема, на Сіверському напрямку окупанти стріляли неподалік Атинського та Стукалівки Сумської області, а на Харківському напрямку - в районах Козачої Лопані, Баранівки та Куп’янська.

На Краматорському напрямку - у районах населених пунктів Пришиб, Білогорівка, Краматорськ, Слов’янськ, Старий Караван, Стародубівка, Спірне, Роздолівка та Григорівка, а на Бахмутському напрямку - у районах населених пунктів Суха Балка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина.

Також, на Авдіївському напрямку - населені пункти Авдіївка, Орлівка, Ласточкине, Красногорівка, Водяне, Мар’їнка та Новомихайлівка, а на Новопавлівському напрямку - поблизу Вугледар,а Пречистівки, Новоукраїнки та Времівки.

До того ж, на Запорізькому напрямку - у районах населених пунктів Кам’янське, Мала Токмачка, Щербаки, Чарівне, Нестерянка, Оріхів, Білогір’я, Залізничне, Темирівка, Новопіль та Времівка, а на Південнобузькому напрямку фіксувалися ворожі артилерійські обстріли вздовж лінії зіткнення. Крім того, противник вів повітряну розвідку БпЛА - здійснив 23 вильоти.

"Загалом, протягом минулої, доби російські окупанти завдали два ракетних, двадцять п’ять авіаційних ударів, здійснили одинадцять обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об’єктах на території України", - йдеться у зведенні.

Як зазначили у Генштабі, противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві наступу наших військ на окремих напрямках. Ворог веде повітряну розвідку та завдає вогневого ураження підрозділам наших військ, намагається вживати заходів щодо відновлення втраченого положення, здійснює переміщення своїх військ. Зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Противник продовжує тактику терору та залякування цивільного населення. Під удари потрапили міста Харків та Лозова. Від авіаударів та обстрілів з РСЗВ пошкоджено інфраструктуру в районах населених пунктів Білогорівка, Весела Долина, Зайцеве, Юр’ївка, Нью-Йорк, Первомайське, Кам’янка, Степове, Малі Щербаки, Сухий Ставок, Костромка, Біла Криниця та Мирне.

Як писав УНІАН, ЗСУ офіційно пішли у контрнаступ на півдні 29 серпня, відтоді захисникам вдалося посунути лінію фронту на 12 кілометрів. Згодом стало відомо про активізацію боїв на Харківщині.

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