Втім, окупанти продовжують виконувати злочинні накази свого командування.

Українські воїни продовжують битися за Соледар Донецької області. Окупантам не вдається захопити місто.

Як повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, окупанти продовжують штурмувати позиції українських воїнів і вдень, і вночі.

"Жорстокі бої за Соледар тривають. Наші воїни відбивають безперервні атаки ворога - і вдень, і вночі. Ворог несе великі втрати, але продовжує виконувати злочинні накази свого командування", - заявила Маляр.

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Бої за Соледар: головні новини

Майже два тижні тривають жорстокі бої за Соледар. Кілька разів росіяни оголошували про захоплення міста, але ця інформація ще жодного разу не підтвердилася. Українські захисники утримують свої позиції.

За словами глави східного угруповання військ Сергія Череватого, росіяни намагаються захопити Соледар для просування вглиб Донецької області і захопити весь Донбас.

Офіцер першої окремої бригади спецпризначення імені Богуна Тарас Березовець повідомив, що після невдач у Бахмуті вся еліта армії РФ кинулася штурмувати Соледар.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк має дві версії того, що відбувається у Соледарі Донецької області з огляду на те, що ПВК "Вагнер" наввипередки з Міноборони РФ завляють про "захоплення" міста.

По-перше, у Соледарі йде гра на виживання між регулярною армією РФ та найманцями "Вагнера". По-друге, у місті точаться важкі бої. Місто не захоплене, хоч повноцінно його не контролює й українська армія.

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