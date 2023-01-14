За словами речника Держдепу, у Кремлі також визнали, що рішення атакувати Соледар дорого обійшлося.

Російські окупанти заплатили високу ціну під час штурму Соледара на Бахмутському напрямку в Донецькій області.

На брифінгу речник Державного департаменту США Ведант Патель заявив, що бойові дії у місті тривають, однак багатомісячна кампанія РФ призвела до величезних втрат в особовому складі її армії.

"Тисячі непідготовлених і погано екіпірованих російських призовників було вбито", — сказав Патель.

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За словами речника Держдепу, у Кремлі також визнали, що рішення атакувати Соледар дорого обійшлося. Він додав, що Штати збираються й надалі щільно консультуватися з українськими партнерами та оцінювати ситуацію.

Бої за Соледар

Російські війська почали активний штурм Соледара понад тиждень тому - після того, як не змогли добитися успіхів під Бахмутом.

З'явилися численні фото і відеопідтвердження того, що окупанти закидують позиції ЗСУ "м'ясом". В мережі з'явився кадр усіяного трупами російських солдатів поля.

Український військовий із Соледара підтвердив, що наразі за місто тривають бої.

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