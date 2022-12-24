Це чергове продовження навчань на тиждень з 29 квітня.

Навчання Збройних сил РБ/РФ в Білорусі продовжено як мінімум до 1 січня.

Як повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн", про це говорить графік проведення навчань на білоруських полігонах. 24-25 грудня стануть вихідними днями для деяких полігонів. Також деякі полігони, на яких сконцентровані ЗС РФ, цього тижня працюватимуть без вихідних: "Осиповицький", "Обуз-Лесновський", "Лепельський", "Доманово".

В цілому, продовження навчань на білоруських полігонах на даний момент виглядає наступним чином з 26 грудня і до:

Відео дня

227 загальновійськовий полігон "Борисовський" (Борисовський район) до 30.12;

Полігон "Гозький" 6 омбр. (Гродненський район) до 30.12;

Полігон "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) до 31.12;

Полігон "Осиповицький" 51 абр. (Осиповицький район) до 01.01;

212-й авіаційний полігон "Неман" (Новогрудський район) до 30.12;

230 загальновійськовий полігон "Обуз-Лесновский" (Барановичський район) до 31.12;

174 навчальний полігон ВПС і військ ППО "Доманово" (Івацевицький район) до 01.01;

Полігон "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) до 30.12.

Це чергове продовження навчань на тиждень з 29 квітня. Загальне число продовжень склало 35 тижнів.

Можливий наступ з Білорусі: що відомо

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Під прикриттям навчань російські літаки збирають розвіддані про розташування українських ППО перед нанесенням масованих ударів.

На думку радника глави МВС Вадима Денисенка, білоруська армія не може відіграти визначальної ролі у війні проти України.