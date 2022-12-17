Подоляк підкреслив, що прямою участю у війні Лукашенко "підпише собі самовбивчий вирок".

Радник голови ОП Михайло Подоляк вважає, що під час візиту Білорусі російський президент Володимир Путін вмовлятиме свого "партнера" Лукашенка на наступ.

Як розповів Подоляк в ефірі національного телемарафону, на сьогодні статус Путіна – це не статус Путіна, яким він був "учора", "це людина, яка має ходити і просити щось отримати".

"Путін не у тій іпостасі, щоб диктувати комусь умови. Так, він іще сподівається закінчити війну на своїх "умовах"… Людина, слабка з точки зору інтелектуальної спроможності, геть відірвана від реальності", - прокоментував Подоляк.

Він додав, що Путін хоче, щоби Білорусь "загинула як держава з точки зору політичної".

Коментуючи майбутню зустріч Путіна і Лукашенка в Мінську, Подоляк зазначив: "Порядок денний (зустрічі – ред.) абсолютно банальний: максимальна підтримка Білоруссю наступу у будь-якому вигляді. Це можуть бути й інформаційні кампанії, і тренувальні заходи чи, навіть, сухопутне вторгнення".

Подоляк підкреслив, що прямою участю у війні Лукашенко "підпише собі самовбивчий вирок".

Офіційною метою поїздки Путіна в Мінськ 19 грудня названо обговорення "процесу реалізації прийнятих раніше союзних програм". Втім, Путін проведе окрему зустріч з Лукашенком тет-а-тет.

Росія готує новий наступ – що відомо

Західні експерти на українські військові погоджуються, що росіяни, імовірно, готують масштабну операцію взимку.

Генерал Валерій Залужний не виключає, що ЗС РФ наступатимуть з півночі, для цього РФ тренує 200 тисяч резервістів.

Варіант із захопленням Києва відкинули в Інституті вивчення війни. Там підкреслили, що за майже рік боїв російські сили значно деградували у порівнянні з лютим 2022 роком (але навіть і тоді загарбники не змогли прорвати оборону столиці).

У Генштабі не відкидають, що Білорусь може погодитися на пряму участь у війні. Проте наразі військові не бачать формування на території республіки ударного "союзного" угрупування.

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