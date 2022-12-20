ЗСУ вживають всіх заходів для того, щоб знизити рівень загрози від цих польотів.

Командувач Об’єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв прокоментував тренування російського літака наведення та літаків-перехоплювачів носіїв балістичних ракет повітряного базування "Кинжал" у повітряному просторі Білорусі.

"Зазначені тренування проводяться з єдиною метою – це уточнення цілей на території України, які призначені для нанесення ракетних ударів. Але, ми вживаємо всіх заходів для того, щоб знизити цей рівень загрози", - сказав він.

Наєв зазначив, що зараз на території Білорусі зосереджені 2 мотострілецька дивизія 1 танкової армії, а також підрозділи, озброєні ракетними комплексами "Іскандер", які призначені для застосування по цілях на території України. За його словами, цього потенціалу, на даний час, достатньо для створення загрози Україні та проведення тактичних дій.

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"При цьому ми уважно стежимо за озброєнням, що перекидається з Росії та робимо відповідний аналіз. Рівень воєнної загрози зростає, але ми вживаємо адекватних заходів. Крім цього у ГШ ЗСУ передбачене нарощування угруповань у разі істотного зростання сил з протилежного боку", - додав генерал.

Ракети "Кинджал": що про них відомо

Х-47м "Кинджал" - гіперзвукова аеробалістична ракета. Її швидкість після скидання перевищує швидкість звуку в 10 разів. Здатна маневрувати на всій траєкторії польоту, а також вражати як стаціонарні об'єкти, так і надводні кораблі. Носіями таких ракет є винищувачі-перехоплювачі МіГ-31к. Росія характеризує ракети "Кинджал" як гіперзвукові. Однак, по суті, це прироблена до літака ракета "Іскандер", наголошували військові експерти.

В Україні часто оголошується масштабна повітряна тривога через польоти російських літаків МіГ-31К, які базуються в білоруському аеропорту "Мачулищі".

14 грудня російський літак А-50У дальнього радіолокаційного виявлення (ДРЛВ) перетнув повітряний простір Білорусі. А-50 може застосовуватися для виявлення і супроводу повітряних і надводних цілей; для управління літаками винищувальної та ударної авіації за їхнього наведення на повітряні, наземні і морські цілі, а також слугувати повітряним командним пунктом.