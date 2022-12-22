За словами радника міністра внутрішніх справ, можливості білоруської армії часто переоцінюються.

Білоруська армія не може відіграти визначальної ролі у війні Росії проти України.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі інформаційного телемарафону. Він підкреслив, що роль можливостей білоруської армії часто переоцінюється.

"Білоруська армія насправді не може відігравати ніякої визначної ролі. Там є приблизно 10-12 тис. більш-менш боєздатної армії. І вона точно не буде серйозно впливати на хід подій. Білорусь потрібна (Росії - УНІАН) як плацдарм для залякування Заходу, для того, щоб тримати в напрузі Україну і для того, щоб ми змушені були відтягувати велику частину військ", - зазначив Денисенко.

Загроза з боку Білорусі

13 грудня, за даними британської розвідки, Білорусь почала позачергову перевірку боєготовності своїх сил. Навчання проходили на північному заході країни, далеко від українського кордону. Крім того, нещодавно Росія перекинула до Білорусі додаткові підрозділи мобілізованих резервістів.

У британській розвідці зазначили, що Білорусь зіграла ключову роль у сприянні наступу Росії на Київ з 24 лютого, однак наразі навряд чи білоруські війська та російські підрозділи, які проводять навчання, становлять силу, здатну здійснити новий успішний наступ на північ України.

Також речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомив, що ситуація на кордоні з Білоруссю залишається незмінною та повністю контрольованою.

17 грудня в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявили, що наразі Білорусь не готова до повноцінної участі в наземній операції проти України.

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