Відзначається, що "вагнерівців" намагаються відокремити від "кухаря Путіна".

Президент Російської Федерації Володимир Путін має намір зберегти ПВК "Вагнер" як бойову силу, але без її ватажка Євгенія Пригожина. Зараз найманці не беруть участь у війні проти України.

За інформацією аналітиків Інституту вивчення війни, російський диктатор зізнався, що хоче зберегти "Вагнера" як згуртовану бойову силу, а не розділити її. При цьому він намагається усунути від ПВК її засновника Євгена Пригожина.

Крім того, Путін стверджував, що в Росії немає ніяких приватних військових компаній. Експерти нагадали, що в ході зустрічі президента РФ з Пригожиним і 35 командирами "Вагнера" 29 червня він запропонував найманцям служити під командуванням командира "Вагнера" з позивним "Сивий", який керував "вагнерівцями" останні 16 місяців.

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Таким чином аналітики прийшли до висновку, що Путін має намір зберегти "Вагнера" як згуртовану бойову одиницю, але без Пригожина.

У свою чергу, спікер Пентагону Патрік Райдер повідомив 14 липня, що "вагнерівці" не беруть участі у війні проти України.

Також повідомляється, що інструктори "Вагнера", які перебували в Африці, прибули на тренувальні полігони в Білорусі.

ПВК "Вагнер" після бунту - останні новини

24 червня 2023 ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин повів своїх найманців маршем на Москву, але бунт різко завершився після розмови з Олександром Лукашенком. Пригожин нібито отримав гарантії безпеки для себе та "вагнерівців".

Крім того, в Кремлі пообіцяли, що найманці зможуть піти в Білорусь або підписати контракти з Міноборони Росії. У свою чергу білоруський диктатор заявив, що "вагнерівці" зможуть поділитися досвідом з його армією.

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