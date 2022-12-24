Під час навчань білоруські та російські війська відпрацьовують дії наступального характеру.

У Білорусі мотострілецький та два танкових батальйони отримали завдання висунутися в райони, які межують з державним кордоном України.

Як повідомив командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, українські війська відпрацювали заходи з оборони північних кордонів.

Наєв заявив, що під час навчань білоруські та російські війська відпрацьовують дії наступального характеру.

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"На території Білорусі розпочато перевірку підрозділів 2-ої мотострілецької дивізії 1-ої танкової армії. Зокрема, мотострілецький батальйон та два танкових батальйони отримали завдання висунутися в райони, які межують з державним кордоном України", – зазначив Наєв.

Своєю чергою, на території Київської області на одному з важливих державних об’єктів критичної інфраструктури відбулось тренування з підрозділами, які здійснюють охорону та оборону зазначеного об’єкта.

"Злагоджені і чіткі дії оборонців засвідчили їх готовність до адекватної протидії у випадку, якщо ворог намагатиметься здійснити захоплення цього об’єкта", - наголосив генерал.

Наступ Росії з Білорусі - що треба знати

Росія почала демонстративно стягувати війська на білорусько-український кордон на початку грудня. Однак даних про підготовку до великої операції ЗС РФ на півночі поки немає.

Інститут вивчення війни не виключає, що Росія активізувала маневри своїх військ у сусідній країні, щоб відвернути увагу українських сил від іншого удару - можливо, у Луганській або Харківській області. Аналітики оцінюють вторгнення РФ з Білорусі як малоймовірне, але реальне.

Разом з тим ні в українському Генштабі, ні в НАТО не сумніваються, що Росія все ж зробить спробу ще одного великого наступу.

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