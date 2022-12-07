На Заході згодні, що бої взимку трохи "охолонуть".

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що умов для мирного врегулювання війни в Україні "зараз немає", тому західні союзники повинні продовжувати постачати Україні зброю.

Столтенберг зазначив, що взимку обидві сторони будуть прагнути перегрупувати і переозброїти свої сили, цитує Financial Times.

"Умов (для дипломатичного рішення) зараз немає", — сказав він, додавши, що Росія не проявляє жодних ознак бажання мирного припинення війни.

"Чим більше ми хочемо мирного вирішення, тим більш нагальною є необхідність надання військової підтримки Україні", - заявив Столтенберг.

Також генсек НАТО пояснив, що Росія намагається "заморозити" війну, перш ніж "почати масштабніший наступ навесні"

"Тепер в України є імпульс", - сказав Столтенберг, додавши, що в столицях країн НАТО "постійно обмірковують, які системи (озброєння) ми хочемо поставити" Києву.

Війна в Україні взимку - прогнози

Американська розвідка прогнозує зниження темпів боїв у зимовий період. За словами директора Національної розвідки США Авріл Хейнс, і українські, і російські військові спробують провести переоснащення і поповнити запаси для підготовки до контрнаступу після зими.

Також у США вважають, що Росія зосередиться на ударах по критичній інфраструктурі, щоб "заморозити" Україну і підірвати "бойовий дух" в тилу.

Навпаки, офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін зазначає одну важливу перевагу ЗСУ перед ЗС РФ - обмундирування. Українське командування це може використати, заплутавши ворога.

Разом з тим, як пише The Guardian, підвезення боєприпасів на передову сповільниться через погодні умови.

Скептичні настрої не підірвали військову підтримку Заходом України. На сьомому засіданні "Рамштайну" було ухвалено рішення допомогти ЗСУ зі зброєю, щоб "не зменшувати темпи" у наступах.

Глава Пентагону Ллойд Остін вважає, що зима - на боці української армії, оскільки вона буде краще оснащена, ніж російська, і продовжить підривати російські шляхи забезпечення.

На думку аналітиків Інституту вивчення війни, взимку умови для ведення боїв "будуть набагато сприятливіші для Києва, ніж для Москви", тому західні союзники повинні цим скористатися.

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