Буданов пояснив, що в Білорусі поки не створено ударного угруповання, а навчальні табори заповнені "мобіками", яких потім відправляють на схід.

Глава ГУР Кирило Буданов заявив, що наразі загрози наступу Росії з Білорусі немає, але все ж не можна його виключати.

В інтерв'ю The New York Times Буданов відзначив активність російських і білоруських військ як звичайні маневри або хитрощі, покликані збити з пантелику.

"Все це елементи дезінформаційних кампаній... Було б неправильно скидати з рахунків цю можливість, але також неправильно говорити, що у нас є які-небудь дані, що підтверджують її існування", - сказав він.

Довгострокові ризики все ж зберігаються. Але, як відзначають журналісти, Буданов підтвердив, що наразі ніякі розвіддані не вказують на безпосередню загрозу з боку Білорусі.

Буданов пояснив, що в Білорусі поки не створено ударного угруповання, а навчальні табори заповнені "мобіками", яких потім відправляють на схід.

На полігонах в Білорусі не вистачає бронетехніки в технічно справному стані для проведення атаки.

За словами глави ГУР, російські військові намагалися підняти тривогу у ЗСУ, перекидаючи особовий склад до Білорусі.

Радянський Союз використовував подібну тактику під час Другої світової війни, відправляючи солдатів у безглузді "подорожі", щоб імітувати атаку чи відступ, пояснюють журналісти.

У Білорусі один поїзд з російськими солдатами нещодавно зупинився на півдні біля кордону з Україною, а потім повернувся з усіма солдатами, сказав Буданов, назвавши це "каруселлю".

Наступ Росії з Білорусі - що треба знати

Росія почала демонстративно стягувати війська на білорусько-український кордон на початку грудня. Однак даних про підготовку до великої операції ЗС РФ на півночі поки немає.

Інститут вивчення війни не виключає, що Росія активізувала маневри своїх військ у сусідній країні, щоб відвернути увагу українських сил від іншого удару - можливо, у Луганській або Харківській області. Аналітики оцінюють вторгнення РФ з Білорусі як малоймовірне, але реальне.

Разом з тим ні в українському Генштабі, ні в НАТО не сумніваються, що Росія все ж зробить спробу ще одного великого наступу.

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