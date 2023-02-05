Гвинтокрили перебазувалися значно далі від кордонів.

У Білорусі від областей, що межують з Україною, відвели 12 гелікоптерів військово-космічних сил РФ.

За інформацією моніторингового проекту, "Білоруські Гаюн", 5 лютого в період 09:00-10:30 з аеродрому "Лунінець" на аеродром "Мачулищі" перебазувалися 12 гелікоптерів ВКС РФ, серед яких були Мі- 8 та Мі-24.

Спостерігачі також нагадали, що 19 січня з аеродрому "Мачулищі" до "Лунинця" перекинули групу з 11 вертольотів ВКС РФ, тепер вони всі повернулися назад.

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Що відбувається у Білорусі

У Білорусі продовжуються "союзні" навчання з росіянами. Під виглядом тренувань російські винищувачі здійснюють ракетні удари по Україні. Кожен підйом МіГ-31К біля кордонів України супроводжується повітряною тривогою.

Не виключено, що льотно-тактичні навчання "союзних" військ можуть бути не більш як ІПСО, щоб роззосередити українські сили. Наразі загроз наступу військ ЗС РФ та Білорусі українська розвідка не бачить.

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