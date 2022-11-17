Деякі підприємства отримали плани кількості працівників, які мають зробити це.

На окупованих територіях Донецької області російські загарбники змушують працівників комунальних закладів здавати кров для армії.

Наразі окупаційні війська мають проблеми з банком крові, тому намагаються виправити це за рахунок місцевих мешканців, повідомляє створений Силами спеціальних операцій України сайт "Спротив".

Так, "департамент охорони здоров’я" в окупаційній адміністрації області оголосив про акцію з добровільної здачі крові. Вона проходитиме з 21 листопада по 1 грудня.

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"Та за фактом, великі підприємства, а також комунальні заклади вже отримали план кількості працівників, які мають "добровільно" здати кров", - йдеться у повідомленні.

За даними "Спротиву", зараз у регіоні проходить посилена мобілізація, тому чоловіки ризикують отримати направлення до проходження медичної комісії після здачі крові, щоб потім потрапити у армію.

Ситуація у Донецькій області

Раніше начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що з 24 лютого на Донеччині, без урахування Волновахи та Маріуполя, загинули 1 тисяча 193 цивільних, а ще 2 тисячі 583 особи отримали поранення.

Кілька днів тому президент України Володимир Зеленський розповів, що у Донецькій області тривають надзвичайно жорстокі бої. Він відзначив, що ЗСУ можуть проводити наступальні операції на інших напрямках саме завдяки міцній обороні на цьому напрямку.

У Національній поліції повідомляють, що на звільнених територіях Донецької, Миколаївської, Харківської та Херсонської областей виявили вже майже тисячу тіл цивільних.

Тим часом у Росії поширюють пропагандистський ролик, у якому росіяни визнають, що маріонеткові чиновники вивезли з Донбасу понад 150 тисяч дітей лише у цьому році.

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