Правоохоронці задокументували понад 3,5 тисячі військових злочинів російської армії.

Правоохоронці на звільнених від російських військових територіях України знаходять все нові та нові поховання. У Донецькій, Миколаївській, Харківській та Херсонській областях виявили майже тисячу тіл цивільних.

За словами начальника Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Нацполіції Олексія Сергєєва, задокументували понад 3,5 тисячі військових злочинів російської армії.

"На деокупованих територіях Донецької, Миколаївської, Харківської та Херсонської областей поліцією забезпечені стабілізаційні заходи та відновлення правопорядку в 577 населених пунктах. Відновлено роботу 15 підрозділів поліції, задокументовано 3 559 військових злочинів. Виявлено тіла 991 цивільної особи", - йдеться в повідомленні.

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При цьому він вказав, що сапери вже вилучили 33 тисячі вибухових предметів.

Звільнення України від російських окупантів - що відомо

ЗСУ в останні дні серпня почали контрнаступ по всій лінії фронту. 14 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що більша частина Харківської області звільнили від окупантів.

16 вересня керівник Національної поліції Ігор Клименко розповів, що територіях, які перебували у тимчасовій окупації, знайшли ще 10 катівень.

10 листопада Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що українські військові з 1 жовтня звільнили територію площею майже 1,4 тис. кв. км. а вже 11 листопада ЗСУ зайшли в Херсон.

Станом на 20 жовтня від росіян вдалося звільнити 544 населених пунктів. У всіх звільнених населених пунктах стартували стабілізаційні заходи і почали працювати сапери.

17 листопада заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов заявив, що армія України вийшла до узбережжя Дніпра, що дає можливість встановити контроль над зоною, близькою до тимчасово окупованого півострова Крим.

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