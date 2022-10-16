У мережі показали наслідки інциденту.

У тимчасово окупованому російськими загарбниками Донецьку пролунав вибух.

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Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України у Telegram.

"В тимчасово окупованому Донецьку - "бавовна" і пожежа в будівлі місцевої адміністрації. Ось до чого доводить "куріння біля балонів з газом". Місцеві подейкують, що була ще одна "бавовна", менша за розміром", - йдеться у повідомленні.

За даними окупантів, прилетіло до будівлі "адміністрації" у Ворошилівському районі, де засідають назначені Росією гауляйтери "ДНР".

У мережі публікують наслідки "бавовни".

Згодом окупаційна "влада" Донецька повідомила, що внаслідок "бавовни" постраждали дві людини.

Війна в Україні: ситуація на Донбасі

Наразі триває наступ Сил оборони України на сході і півдні України. Так, наразі відомо, що у двох громадах Донецької області від російських окупантів звільнено 40 населених пунктів.

За даними аналітиків ISW, Росія втрачає здатність наступати на Донбасі і боїться контрнаступу ЗСУ на Кремінну.

В Офісі президента України вважають, що Росії вже не потрібні Донецька і Луганська області, вона готова віддати ці території в обмін на "маленький клаптик" української землі.

Нагадаємо, що напередодні ввечері президент Володимир Зеленський заявив, що останніми днями тривають активні бойові дії на різних напрямках. Найважча ситуація зберігається на Бахмутському напрямі.

Військовий експерт Олег Жданов розповідав, як ЗСУ звільнятимуть Донецьк і як має відбуватися "зачистка" Донбасу.

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