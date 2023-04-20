За даними української розвідки, окупанти можуть застосувати ракетні удари по об'єктах логістики, щоб зірвати контрнаступ.

Порівняно із зимовим періодом російські військові змінюють тактику ракетних ударів, а в найближчий час можуть почати застосовувати їх задля спроби зірвати український контрнаступ.

Про це повідомив представник Головного управлінні розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов в ефірі інформаційного телемарафону. За його словами, росіяни можуть почати завдавати ударів по об'єктах логістики.

"Якщо говорити про тактику ракетного терору, порівняно із зимовим періодом ми бачимо зміну цієї тактики. Тому що перший етап провалився. "Енергетичний бліцкриг" ракетний зазнав абсолютного фіаско. Витративши для себе критичну частину ракетного потенціалу, ворог не досягнув бажаного результату. Так, сьогодні тактика змінюється, і... завдання будуть інші - це значною мірою не об'єкти енергетичної інфраструктури, а, наприклад, все, що стосується логістики, підготовки військових цілей в контексті спроб зірвати українські наступальні дії", - сказав він.

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Також Юсов додав, що окупанти подібні спроби робили на першому етапі повномасштабного вторгнення. "Якщо ми говоримо про зимовий період, то заявлялись військові цілі, але цілями були саме мирні об'єкти, об'єкти цивільної та енергетичної інфраструктури. Сьогодні тактика буде інша", - підкреслив він.

Також він зазначив, що відновити ракетний потенціал за кількістю і за якістю, який був витрачений окупантами в період повномасштабного вторгнення, РФ не зможе. Не вдасться їй це зробити навіть, якщо держава-агресор буде тримати паузу до вересня. Водночас Юсов впевнений, що до вересня тримати паузу російські окупанти не будуть.

Ракетні атаки росіян по Україні

Як повідомляв УНІАН, у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що під час масованих ракетних ударів по Україні протягом осені й зими росіяни втратили понад 800 балістичних ракет, проте не досягли своєї мети. Тож зараз вони перейшли на дешевші варіанти - керовані авіабомби та старі радянські ракети Х-50.

За словами керівника прес-центру Сил оборони півдня Наталії Гуменюк, запас високоточних ракет у росіян близький до критично малого. Тим не менш, ракетна небезпека для України залишається високою й не можна виключати, що окупанти застосують "Калібри".

Раніше в ЗСУ заявили, що РФ хоче відновити серійне виробництво стратегічних крилатих ракет типу Х-50 у червні, щоб восени активізувати ракетні удари по території нашої країни.

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