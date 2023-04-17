Водночас ракетна небезпека для України зараз висока і не можна виключати, що окупанти застосують "Калібри".

Запас високоточних ракет у росіян близький до критично малого, вони намагаються їх економити, але ракетна небезпека для України зараз є високою. Про це керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила вранці в ефірі інформаційного телемарафону.

Так, коментуючи розташування у Чорному морі на сьогодні ракетоносіїв з вісьмома "Калібрами", Гуменюк зазначила, що не можна виключати їх застосування російськими військами.

Водночас додала, що інше питання в тому, що вони намагаються їх економити через значне зменшення запасів.

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"Це все ж таки зброя високоточна, яку вони воліють застосувати по конкретних цілях, конкретних об’єктах, щоб мати відповідний результат. Хоча ми знаємо випадки, коли вони випускали абсолютно по мирному населеному пункту - по Одещині - сім "Калібрів", які прилетіли у школу, зруйнували будинок культури і так далі. Але тоді вони ще мали таку можливість "розкошувати", а зараз уже в них все ж таки запас ракет близький до критично малого. Тому, скоріше за все, будуть економити, але не виключено, що будуть таки й застосовувати", – сказала Гуменюк.

При цьому вона зауважила, зараз у Чорному морі шторм і ворог заводить кораблі у пункти базування, оскільки море вирує досить сильно.

"Але розслаблятися не слід, бо підводні ракетоносії вони часто залишали і під час шторму на чергуванні", - зазначила керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня.

За її словами, санкції проти Росії працюють, але потрібне їх подальше посилення, щоб зупинити російське військове виробництво, зокрема, ракет.

"Ракетні атаки ворог залишає за собою як один з пріоритетних способів надавати собі перевагу штучну, коли немає успіхів на полі бою", - підкреслила Гуменюк.

Російські ракетоносії в Чорному морі

17 квітня близько опівдня командування Військово-морських сил Збройних сил України повідомило, що російські окупанти вивели у Чорне море ще один ракетоносій.

Так, станом на ранок 17 квітня у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває сім ворожих кораблів, серед яких три – носії крилатих ракет "Калібр". Їх загальний залп - до 16 ракет.

В Азовському морі залишається один ворожий корабель, у Середземному морі на бойовому чергуванні - до семи кораблів, з них три - носії "Калібрів", загальний залп до 20 ракет.