Росіяни змінили тактику - замість масованих ракетних ударів по всій території України, вони б'ють по окремих регіонах ракетами і керованими авіаційними бомбами.

Протягом ночі та вдень на Великдень в Україні спостерігали за надзвичайно високою активністю ворожої російської авіації. Про це повідомив речник Командування Повітряних сил Збройних сил України в ефірі інформаційного телемарафону.

За його словами, усі очікували на Великдень масованих обстрілів усієї території України, коли ворог застосовує весь стратегічний потенціал крилатих ракет. Але зараз ворог змінив тактику: атаки стали більш локальними, по окремих регіонах, де ворог атакує і ракетами, і керованими авіаційними бомбами - усім наявним у нього озброєнням.

"Всі очікували, що буде на Великдень, чи будуть масовані обстріли… Ми бачимо, що з весни ворог перед усім атакує східні, південно-східні та північні області, куди може дістати тією зброєю, там і атакує. Сьогодні з ночі надзвичайно велика активність авіації, реактивна артилерія само собою, С-300. Близько 20 літаків в повітрі на даний час було... Обстріли на Великдень є. Не по всій території, але є", - сказав Ігнат.

Також речник Командування ПС ЗСУ відповів на запитання ведучого, скільки ще ракет С-300, якими ворог атакує прифронтові райони країни, залишилося у росіян та як багато вони їх можуть виготовляти.

"Вони (РФ - УНІАН) є виробниками С-300. Ще кілька місяців тому публікувало Головне управління розвідки Міністерства оборони інформацію про 7 тисяч тих ракет, які у них є на зберіганні. Вже використано чимало з цієї цифри. Але все одно це багато. Тут треба розуміти, в якому стані ці ракети, як вони зберігалися, чи не відсиріли та інше. Тому, тут не можна сказати, скільки їх боєготових. Можуть виготовляти і С-300, і С-400, на жаль", - пояснив Ігнат.

Він додав, що також нещодавно була інформація про відновлення РФ виробництва ракети Х-50, яка є аналогом ракети Х-101. "Можливо, тому взялись за неї, бо мають з чого робити і вона дешевша", - пояснив він.

Війна в Україні - загроза ракетних ударів

Як повідомляв УНІАН, 14 квітня в Повітряних силах ЗСУ допустили ракетний обстріл з боку російських окупантів на Великдень. Українців закликали бути готовмими до такого варіанту, берегти себе та прислуховуватися до сигналів повітряної тривоги. В той же день окупанти обстріляли Слов'янськ у Донецькій області щонайменше сімома ракетами С-300. Ворог влучив у три п'ятиповерхових будинки, один із них частково зруйнований, а у двох - сталося загоряння.

В ОК "Південь" також попереджали про можливість масованого ракентного удару на Великдень. За словами Наталії Гуменюк, окупанти посилили психологічний та вогневий тиск на українців, а ескалація ситуації може статися саме у святкові дні.

Говорячи про ситуацію в Чорному морі станом на першу половину дня 16 квітня Гуменюк зазначила, що російське корабельне угруповання продовжує маневри, але ховається в безпечному для себе районі. На бойовому чергуванні перебували два підводних ракетоносії, споряджених 8 ракетами типу "Калібр".

Тим часом, заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов заявляв, що в червні РФ планує розпочати серійне виробництво стратегічних крилатих ракет повітряного базування типу Х-50, що дасть змогу Кремлю восени активізувати ракетні удари по території нашої країни.

Вас також можуть зацікавити новини: