Місцевим жителям заборонено залишати свої помешкання.

У Горностаївці Херсонської області російські окупанти впровадили цілодобову комендантську годину. Рашисти заборонили людям виходити на вулицю з 25 грудня по 3 січня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook щодо оперативної інформації станом на 18:00. Також відомо, що рашисти продовжують обстрілювати населені пункти Херсонської області.

"В Горностаївці Херсонської області російські окупанти увели цілодобову комендантську годину в період з 25 грудня 2022 року по 03 січня 2023 року", - зазначили у Генштабі.

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Так, майже на 10 діб місцевим жителям заборонено залишати помешкання та пересуватися населеним. Також повідомляється, що на Херсонському напрямку противник продовжує тероризувати мирне населення.

"Від обстрілів постраждала цивільна інфраструктура Червоногригорівки Дніпропетровської області та Бургунки, Антонівки і Херсона. Є загиблі і поранені серед мирних українських громадян", - йдеться у повідомленні.

Ситуація у Херсонській області

Учора росіяни обстріляли дитсадок у Херсоні. Внаслідок обстрілу Корабельного району Херсона зруйновано оселі мирних мешканців, є загиблі. Вранці голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич повідомив, що рашисти 74 рази обстріляли Херсонщину. Десятки мирних жителів вбиті і поранені.

Окрім цього, сьогодні росіяни накрили вогнем центр Херсона. Вже відомо, що кількість загиблих зросла до 10 осіб.

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