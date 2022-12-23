Внаслідок обстрілу Корабельного району Херсона зруйновано оселі мирних мешканців, є загиблі.

Сьогодні вранці, 23 грудня, російські окупанти обстріляли дитячий садок у Херсоні.

Дитячий садок розташований в Корабельному районі міста. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

"Російська армія продовжує воювати з цивільною інфраструктурою у Херсоні. Цього разу обстріляли дитячий садок. Вранці рашисти поцілили в територію дитсадка", - зазначив він.

Відео дня

За словами Янушевича, вибуховою хвилею та уламками снарядів у будівлі вибито вікна. "На щастя, постраждалих внаслідок цієї терористичної атаки немає", - уточнив голова ОВА.

Пізніше Янушевич повідомив, що росіяни обстріляли Корабельний район Херсона. Руйнувань зазнали оселі мирних мешканців.

"Люди з жахом покидали свої домівки, зрозумівши, що ворог веде прицільний вогонь по мирним мешканцям. Бригади швидкої допомоги наразі надають допомогу пораненим. Попередньо відомо про двох загиблих - чоловіка та жінку", - розповів голова ОВА.

Війна в Україні: ситуація в Херсоні

Як повідомляв УНІАН, після звільнення Херсона у першій половині листопада російські окупанти майже щоденно завдають ударів з артилерії по цьому місту.

Зокрема, протягом 21 грудня російські окупанти 60 разів обстріляли територію Херсонської області з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. Одна людина загинула. Під ворожим вогнем опинилися, зокрема, житлові квартали Херсона.

А внаслідок ранкового обстрілу Херсона 23 грудня загинули двоє цивільних. Пошкоджено житлові будинки, об’єкти критичної інфраструктури. За попередніми даними, ворог атакував місто реактивними системами залпового вогню.

Хоча напередодні, 22 грудня, Херсонська міська рада повідомила, що інтенсивність російських обстрілів цього обласного центру зі ствольної артилерії знизилася.

Вас також можуть зацікавити новини: