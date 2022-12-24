У МОЗ розповіли, які поранення при ударі отримали люди.

В результаті обстрілу окупантами Херсону, кількість загиблих зросла до 10 осіб, ще 58 отримали поранення.

Дані про кількість жертв обстрілу уточнив голова Херсонської обласної адміністрації Ярослав Янушевич.

"На цей момент у нас... 10 загиблих в результаті удару по центру міста. 18 поранених - у важкому стані, сказав він. Серед поранених - шестирічна дитина", - повідомив він.

Відео дня

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, який зараз перебуває у Херсоні, повідомив, що у постраждалих є проникаючі поранення в живіт, поранення голови різного ступеня, поранення очей, ампутації нижніх кінцівок.

Обстріл Херсона 24 грудня

24 грудня вранці росіяни обстріляли центр Херсона. Спочатку повідомлялося, що поранення отримали 35 осіб, 8 загинули.

Пізніше радник мера міста Роман Головня розповів, що ситуація в Херсоні після російського обстрілу залишається важкою. За його словами, обстрілу піддалися місця масового скупчення людей - ринок, супермаркет.

Президент України Володимир Зеленський назвав ранковий обстріл Херсона, напередодні Різдва, коли на вулиці багато людей, терором і вбивством. Глава держави підкреслив, що світ повинен бачити і розуміти, проти якого абсолютного зла воює Україна.

Вас також можуть зацікавити новини: