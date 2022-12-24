П'ятеро людей вбито, а ще сімнадцять отримали травми різного ступеня тяжкості.

Російські окупанти продовжують терористичні обстріли Херсонської області. За минулу добу вони здійснили 74 бомбардування, 36 з яких було направлено на Херсон. В результаті ударів загинули і отримали поранення більше двох десятків людей.

Такою інформацією поділився голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич в офіційному Telegram-каналі. Він написав: "Російські окупанти 74 рази обстріляли територію Херсонщини. Били з артилерії, РСЗВ, мінометів і танків. Ворог цілий день нещадно атакував житлові квартали Херсона — зафіксовано 36 обстрілів. Російські снаряди влучили в об'єкти критичної інфраструктури, дитсадок, школу, лікарню, магазини, завод, приватні та багатоквартирні будинки".

На жаль, одними руйнуваннями не обійшлося. Рашисти вбили 5 мирних жителів і поранили ще 17. Серед постраждалих з травмами різного ступеня тяжкості є 6-річна дитина.

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"Дівчинку з множинними осколковими травмами доставили в лікарню. Дитина у важкому стані", — додав Янушевич.

Обстріли України окупантами: остання інформація

Вчора, 23 грудня, рашисти ударили по одному з енергетичних об'єктів ДТЕК. В результаті станція припинила генерацію енергії.

Про масштабний ракетний обстріл Краматорська розповів мер Олександр Гончаренко: "Черговий акт терору проти мирного населення Краматорська — окупанти вдарили двома ракетами по місту. Пошкоджено два заклади освіти, 12 багатоквартирних та три приватні будинки".

Рашисти вчора здійснили удар по дитячому садку в Херсоні. Через терористичну атаку ворога будівля отримала пошкодження.

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