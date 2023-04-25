Серед зрадників частішають розмови про шляхи евакуації, зазначив очільник Мелітополя.

Мер Мелітополя Іван Федоров зазначає, що колаборантам на тимчасово окупованій території Запорізької області доводять алгоритми евакуації.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі. "Жителі поки що окупованої частини Запорізької області повідомляють, що серед колаборантів частішають розмови про шляхи евакуації та обов'язок знищувати документи окупаційних органів влади перед втечею", - повідомив мер.

Так, додав Федоров, колаборантам на ТОТ Запорізької області доводять алгоритми евакуації. "Цікаво, це ще "панікі нєт" чи все-таки вже "трєвожно", - написав він.

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Ситуація в Запорізькій області - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні, 25 квітня, начальник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко заявив, що на тимчасово окупованих територіях Запорізької області темпи російської паспортизації дуже низькі, тому російські загарбники запроваджують все нові заходи тиску на місцеве населення з метою покращення ситуації.

Раніше Іван Федоров повідомив, що супротивники у селах між Токмаком і Василівкою у гучномовці закликають людей евакуюватися.

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