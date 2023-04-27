У результаті вибуху в будинку один колаборант загинув, ще один зрадник – поранений.

У Мелітополі після ранкової "бавовни", в результаті якої один колаборант загинув, ще один – отримав поранення, російські окупанти схопили дівчину.

"Ранковий вибух у Мелітополі - один із найзнаковіших за весь час окупації міста. Відмінусовано одразу двох зрадників… Окупанти не здатні відшукати "винних", тож беруть першого, хто трапляється під руку. Після ранкової бавовни захопили дівчину, яка стояла на зупинці", - повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

За словами Федорова, загарбники ніяк не збагнуть, що всі мелітопольці проти них. Міський голова повідомив, що в результаті ранкового вибуху загинув Олександр Міщенко, який після окупації став заступником начальника фейкового УВС Запорізької області і топ-охоронцем гауляйтера Мелітополя Галини Данильченко; поранений Юрій Акімов - водій-помічник Міщенко.

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Ситуація у Мелітополі - останні новини

Як повідомляв УНІАН, у тимчасово окупованому Мелітополі активно діють сили спротиву. Періодично з'являються повідомлення про підриви колаборантів, ворожої техніки.

Зокрема сьогодні, 27 квітня, у Мелітополі близько четвертої ранку почали лунати автоматні черги, а приблизно о 05:20 по вулиці Героїв України у одному з будинків пролунав одиночний вибух, який був досить потужний.

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