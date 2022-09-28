Кремль сподівається просунутися далі вглиб України.

У Кремлі все ще плекають надії перехопити ініціативу на полі бою і після проведеної часткової мобілізації знову рушити армією на Харків і Одесу.

Про це пише Bloomberg, посилаючись на джерела в адміністрації Путіна.

Російські чиновники відзначили, що не відмовилися від початкових намірів проведення "спецоперації", попри ряд невдач на фронті.

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Понад те, Кремль сподівається просунутися далі вглиб України, можливо, захопивши ключові міста, включаючи Харків і Одесу. Це, за їхніми словами, залишить Україні лише крихту її довоєнного "я".

Після чого Москва погодиться на мирні переговори, щоб залишити собі побільше захоплених територій.

Разом з тим самі журналісти натякають, що такі плани, м'яко кажучи, не відповідають сьогоднішньому становищу Росії на фронті.

"Малоймовірно, що 300 тисяч мобілізованих солдатів, погано навчених і мотивованих, зможуть змінити ситуацію на полі бою. Військові аналітики кажуть, що їх, ймовірно, буде достатньо тільки для того, щоб уповільнити просування України", - йдеться в матеріалі.

Війна в Україні: останні новини

Росія вторгнулася в Україну 24 лютого. Наразі крім частини Донецької та Луганської областей Кремль контролює також частину Херсонської та Запорізької області.

У зв'язку з недавніми успіхами ЗСУ під Харковом Москва в терміновому порядку оголосила про проведення "референдумів" у спробі незаконно анексувати окуповані території.

Далі Москва спробує створити "Кримський федеральний округ", який, за задумом оточення Путіна, має очолити екс-глава Роскосмосу Дмитро Рогозін.

Світ вже засудив дії Росії. Результати "референдумів" відмовляються приймати навіть її найближчі союзники.

На сьогодні бої тривають за Донецьку область. Контрнаступ ЗСУ ведуть на південній ділянці фронту.

З початку повномасштабної війни ЗСУ ліквідували вже 58 150 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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