Також ЗСУ відбили ворожі атаки в районах восьми населених пунктів.

За добу українські воїни знищили літак, шість безпілотників та одну керовану авіаційну російську ракету Х-59, а також відбили ворожі атаки в районах восьми населених пунктів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"За поточну добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки в районах населених пунктів Зайцеве, Майорськ, Залізне, Миколаївка Друга, Первомайське, Побєда, Новомихайлівка та Безіменне. Авіація Сил оборони завдала 17 ударів. Підтверджено ураження 14 районів зосередження живої сили і військової техніки ворога, 3 опорних пунктів та 7 позицій зенітних ракетних комплексів. Крім того, за добу, українські підрозділи протиповітряної оборони знищили літак, 6 БпЛА та 1 керовану авіаційну ракету Х-59 ворога", - йдеться у повідомленні.

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Тим часом ракетні війська і артилерія уразили 12 районів зосередження живої сили та техніки противника, 4 склади з боєприпасами, позиції засобів протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби, зокрема, автоматизовану станцію перешкод "Житель". Загальні втрати наразі уточнюються.

Нагадаємо, наразі за даними Генштабу з початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили понад 57 тисяч російських окупантів та сотні одиниць техніки ворога.

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