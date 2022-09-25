Експерт наголосив, що Україна зі старою радянською зброєю змогла переламати хід війни та "перемолоти" професійну російську армію, тепер же РФ хоче налякати Україну "аматорською армією".

Військовий експерт Олег Жданов повідомив, що з певних джерел надходить інформація, що президент РФ Володимир Путін хоче до 15 листопада закінчити війну, сподіваючись на капітуляцію України.

Про це Жданов сказав у черговому своєму відео щодо оперативної обстановки з російським вторгненням, розміщеному на Youtube-каналі.

"Росія не може зібрати мільйон людей для мобілізації в найкоротші терміни. За моїми оцінками, це триватиме до весни… Перші 300 тисяч вони до листопада або до кінця року мобілізують. Хоча Росія чомусь орієнтується на 15 листопада. Є інформація, що нібито до 15 листопада Путін хоче закінчити війну. Але в його розумінні закінчення війни - це коли Україна погодиться на переговори та підпише капітуляцію на умовах РФ. Тобто Україна повинна погодитись з втратою територій, визнати їх російськими та не вступати до НАТО", - сказав Жданов.

Відео дня

Він зазначив, що це потрібно РФ, щоб мати можливість підготуватись та здійснити повторний напад і окупувати всю Україну.

При цьому Жданов наголосив, що Україна зі старою радянською зброєю змогла переламати хід війни та "перемолоти" професійну російську армію. Тепер же РФ хоче налякати Україну "аматорською армією".

"Ми стали професійною армією західного типу. Підготовка особового складу та зброя відрізняються. А тому ті люди, яких сюди прижене РФ, стануть жертвами цієї війни. Чим більше вони людей приженуть, тим більше втрат у них буде", - наголосив Жданов.

Мобілізація в Росії та ядерний шантаж Путіна через "референдуми"

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про мобілізацію російських військовослужбовців, які перебувають у запасі. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що мобілізувати планують близько 300 тис. осіб.

У британській розвідці вважають, що Росії доведеться вирішувати логістичні та адміністративні проблеми, щоб зібрати 300 тис. військовослужбовців, які навряд чи стануть боєздатними протягом місяців.

Експерти зазначають, що навіть ця обмежена мобілізація буде дуже непопулярною серед частини російського населення, і Путін бере на себе значний політичний ризик в надії створити необхідну бойову міць. Також наголошується, що цей крок фактично є визнанням, що Росія вичерпала запас добровольців, які готові воювати в Україні.

Видання "Нова газета. Європа" з посиланням на джерело в адміністрації Путіна повідомило, що засекречений пункт указу про мобілізацію дозволяє Міноборони РФ мобілізувати 1 млн осіб.

Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що "референдуми", мобілізації та ядерні погрози РФ ведуть до самознищення країни-агресора.

"Останніми днями мене часто запитують: всі ці "референдуми", мобілізації та ядерні погрози – куди все йде? Виглядає так, що Кремль пішов шляхом самознищення. Вони дограються, що весь світ влаштує хрестовий похід проти імперії зла. Ба більше, цей хрестовий похід вже починається", - зазначила вона.

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