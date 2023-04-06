У цьому польовому таборі на реабілітації перебуває близько 100 окупантів.

В окупованому Криму розгорнули наметове містечко для поранених російських загарбників. Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00.

"Російські окупаційні війська продовжують зазнавати величезних втрат у живій силі, місцеві медичні заклади на тимчасово окупованих територіях повністю завантажені", - інформує Генштаб.

Зокрема, в одному з населених пунктів Сімферопольського району тимчасово окупованої АР Крим є наметове містечко для поранених російських загарбників.

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Зазначається, що станом на 4 квітня цього року у згаданому польовому таборі на реабілітації перебувало близько 100 військовослужбовців противника.

Втрати РФ в Україні - актуальні дані

З початку повномасштабного вторгнення українські захисники ліквідували вже 176 630 окупантів, з них 390 за попередню добу, а також знищили тисячі одиниць ворожої техніки. Крім того, напередодні воїни знищили ще одну бойову російську "пташку". Цього разу статистику ворожих втрат поповнив гелікоптер Ка-52 "Алігатор".

А сьогодні, 6 квітня, бійці ЗСУ показали, як виглядає поле бою після успішно відбитого штурму найманців "Вагнера" на Бахмутському напрямку. Судячи з кадрів, українські артилеристи відпрацювали по всіх окупантах, які штурмували позиції ЗСУ.

Росія в Криму готується до контрнаступу ЗСУ - останні новини

Росіяни у тимчасово окупованому Криму стурбовані через контрнаступ Збройних сил України. На захопленому півострові триває оборонна та матеріально-технічна підготовка.

Аналітики Інституту вивчення війни звернули увагу на супутникові знімки, які оприлюднили 1 квітня. На них чітко видно, що армія РФ побудувала оборонні лінії вздовж наземних ліній і логістичних вузлів.

Раніше з'явилася інформація, що росіяни в Криму агітують строковиків підписувати контракти зі збройними силами РФ для участі у війні проти України.

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