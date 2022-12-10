У смт Радянське окупованого Криму сталась масштабна пожежа у будівлі, де розмістили російських загарбників, йдеться у Telegram "Збройні сили України".
На опублікованих кадрах видно, як пожежа охопила чималу площу, вогонь піднявся на кількадесят метрів.
"Або щось прилетіло, або вояки напились, на*уй", - заявив очевидець на камеру.
За різними даними, у будівлі перебувало кілька сотень мобілізованих. Стверджується, що пожежа сталась сьогодні зранку.
У соцмережі пишуть про поранених і ліквідованих. Дані щодо втрат ворога уточнюються.
Вибухи в Криму - що відомо
З перших днів повномасштабного вторгнення Росія використовує Крим як перевалочний пункт для переправлення боєприпасів і техніки на південь України, де зараз йдуть жорстокі бої.
У зв'язку з цим останнім часом почастішали випадки дивних вибухів на півострові. Найгучніша НП сталася на військовому аеродромі "Саки", коли згоріли десятки винищувачів ЗС РФ.
У гніві окупанти посилили переслідування мешканців Криму, які висловлюють підтримку Україні.
Росія окупувала Крим у 2014 році, відтоді Кремль перетворив його на військову базу, готуючись до майбутньої агресії проти материкової України.