За різними даними, у будівлі перебувало кілька сотень мобілізованих.

У смт Радянське окупованого Криму сталась масштабна пожежа у будівлі, де розмістили російських загарбників, йдеться у Telegram "Збройні сили України".

На опублікованих кадрах видно, як пожежа охопила чималу площу, вогонь піднявся на кількадесят метрів.

"Або щось прилетіло, або вояки напились, на*уй", - заявив очевидець на камеру.

За різними даними, у будівлі перебувало кілька сотень мобілізованих. Стверджується, що пожежа сталась сьогодні зранку.

У соцмережі пишуть про поранених і ліквідованих. Дані щодо втрат ворога уточнюються.

Вибухи в Криму - що відомо

З перших днів повномасштабного вторгнення Росія використовує Крим як перевалочний пункт для переправлення боєприпасів і техніки на південь України, де зараз йдуть жорстокі бої.

У зв'язку з цим останнім часом почастішали випадки дивних вибухів на півострові. Найгучніша НП сталася на військовому аеродромі "Саки", коли згоріли десятки винищувачів ЗС РФ.

У гніві окупанти посилили переслідування мешканців Криму, які висловлюють підтримку Україні.

Росія окупувала Крим у 2014 році, відтоді Кремль перетворив його на військову базу, готуючись до майбутньої агресії проти материкової України.

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