Аеродром в Джанкої став головним транспортним хабом для південного угрупування росіян

10 аеродромів та дві авіабази Криму зараз в активному користуванні окупантів. Це підтверджують супутникові знімки Planet Labs.

Як пише Радіо Свобода, на кожному є склади з боєприпасами та ємності з паливно-мастильними матеріалами, які при вибуху лише посилюють руйнівний ефект.

На аеродомі в Джанкої, що став головним логістичним хабом для південного угрупування ЗС РФ, знайшли щонайменше три склади з боєприпасами, понад півсотні гелікоптерів (Ка-52, Мі-28, Мі-35, Мі-8) та безліч облаштованих місць для розміщення зенітно-ракетних комплексів.

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Також, аналізуючи знімки від Planet Labs, журналісти помітили, що аеродром, окрім гвинтокрилів, дуже часто приймає вантажні літаки та штурмовики Су-25.

Поруч із Севастополем розташований аеродром Бельбек. Ще 2018-го, Росія тут подовжила злітно-посадкову смугу для стратегічних бомбардувальників. Але таких екземплярів там поки немає. В основному на цьому аеродромі розміщені винищувачі. Зокрема, на знімках за 15 листопада на летовищі ми помітили екземпляри Су-27, Су-27 СМ, Су-34 та Міг-31.

На аеродромі у Гвардійському зосереджено Су-25 та бомбардувальники Су-24. Ремонтують Су-25 на авіазаводі в Євпаторії.

Вибухи в Криму - що відомо

З перших днів повномасштабного вторгнення Росія використовує Крим як перевалочний пункт для переправлення боєприпасів і техніки на південь України, де зараз йдуть жорстокі бої.

У зв'язку з цим останнім часом почастішали випадки дивних вибухів на півострові. Найгучніша НП сталася на військовому аеродромі "Саки", коли згоріли десятки винищувачів ЗС РФ.

У гніві окупанти посилили переслідування мешканців Криму, які висловлюють підтримку Україні.

Росія окупувала Крим у 2014 році, відтоді Кремль перетворив його на військову базу, готуючись до майбутньої агресії проти материкової України.

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