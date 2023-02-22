На окупованих територіях медичну систему переорієнтували на потреби російських військових.

В тимчасово окупованому Криму загострюється гуманітарна криза. Зокрема, там зростає дефіцит ліків для місцевих жителів через дії російських загарбників.

"Через переорієнтування медичної системи тимчасово окупованих територій України на потреби російських військових, в Криму зростає дефіцит ліків для цивільних. Пріоритет використання медикаментів зміщений на потреби окупантів. Зокрема більшість йде на лікування військових РФ", - повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що на всіх тимчасово окупованих територіях, цивільні медичні заклади перепрофільовують на військові шпиталі.

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"За інформацією кримського підпілля, раніше РФ пообіцяла так званому "очільнику" півострова Сергію Аксьонову, що в Криму таких проблем, як в інших регіонах, не буде. Натомість зараз в уряді РФ Аксьонову відповіли згідно з пропагандистськими методичками: "все для перемоги, все для армії", - додали у ЦНС.

Війна в Україні: втрати РФ

За даними Генштабу, українські бійці з початку повномасштабної війни ліквідували понад 145 тисяч російських окупантів.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Василівці Запорізької області російські окупанти облаштували дитячу лікарню під шпиталь для своїх поранених, прийом дітей припинено.

Крім того, з лікарень Каховки та Нової Каховки російські окупанти вивезли все медичне обладнання. Медичні заклади у цих містах окупаційна влада закриває, всупереч раніше наданим обіцянкам.

Також стало відомо, що російські загарбники, які зазнають значних втрат на війні проти України, лікують своїх поранених у пологових будинках Луганська.

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