Окупанти завозять медиків з Росії.

Російські окупанти продовжують завозити медиків з РФ до лікарень на тимчасово захоплених територіях України. Медустанови переорієнтують на лікування військових армії Росії.

"Захоплений росіянами протитуберкульозний диспансер у м. Каховка Херсонської області перестав обслуговувати цивільних. Там облаштовують госпіталь для лікування військових російських окупаційних військ", - йдеться у повідомленні Центру національного опору.

Росіяни системно привозять на тимчасово окуповані території України медиків з РФ. Відзначається, що 30 медиків привезли в Михайлівську багатопрофільну лікарню в Запорізькій області. При цьому у всіх захоплених лікарнях пріоритетом стали російські військові.

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"Навіть при наданні екстреної допомоги перевага віддається росіянам. Тому в тимчасово окупованих регіонах критична ситуація на тлі загострення епідеміологічної ситуації та гуманітарної кризи в цілому. Смертність серед цивільного населення істотно зростає", - зазначено в повідомленні.

Ситуаця на фронті - що відомо

Російські окупанти несуть колосальні втрати в живій силі. При цьому рідшають ряди як регулярної армії РФ, так і найманців. Так, станом на 16 січня росіяни втратили в Україні близько 116 080 солдат.

Крім того, українські військові, які ведуть жорстокі бої за Соледар, розповіли, що росіяни навіть не забирають тіла загиблих і поранених з поля бою, а залишають їх там замерзати.

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