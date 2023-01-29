Окупаційна "влада" закриває медичні заклади у цих містах.

З лікарень Каховки та Нової Каховки російські окупанти вивезли все медичне обладнання.

"За наявною інформацією, з місцевих лікарень Каховки та Нової Каховки російські окупанти вивезли усе медичне обладнання до Новотроїцького Херсонської області", – йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Зазначається, що медичні заклади у цих містах окупаційна влада закриває, всупереч раніше наданим обіцянкам.

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"Персонал поставили перед фактом - переведення або звільнення", - йдеться у повідомленні.

Нова Каховка - останні новини з окупованого міста

Нова Каховка (Херсонська область), розташована Каховська ГЕС, залишається під окупацією з початку повномасштабної війни в Україні. В грудні окупанти поширювали інформацію про те, що нібито готуються вийти з міста, та перемістили частину військ звідси у район населеного пункту Нижні Сірогози. Повідомлялося, що окупанти продовжують грабувати місцеве населення та займатися мародерством. Зокрема, вивозять весь товар та обладнання, включно з морозильними камерами та касовими апаратами, з магазинів Нової Каховки.

Сповіщали також, що міська лікарня щодня приймала вантажні та легкові автомобілі з численними пораненими російськими військовослужбовцями.

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