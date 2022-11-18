Згодом вони мають поповнити втрати у підрозділах ворога.

На тимчасово окупованих територіях Луганської області російські загарбники зобов'язали працівників медичних закладів стати на військовий облік.

Згодом вони мають поповнити втрати у ворожих підрозділах, пише Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

Це пов'язано зі значними втратами особового складу та недостатньою кількістю медичного персоналу в підрозділах росіян на території України. Вказується, що відповідний наказ видало так зване міністерство охорони здоров’я, щоб доукомплектувати вакантні посади.

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Війна в Україні: втрати росіян

З початку повномасштабного вторгнення українські військові ліквідували понад 83,1 тис. російських окупантів. Наші воїни станом на 14 листопада вже звільнили понад 50% територій, які Росія встигла захопити.

Через значні втрати російські окупанти почали проводити часткову мобілізацію в Старобільському і Кремінському районах Луганської області, а на території тимчасово окупованої Донецької області росіяни мобілізували на війну школяра.

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