У Старобільському районі росіяни разом із військкомами ходять по дворах і роздають повістки.

Російські окупанти почали проводити часткову мобілізацію в Старобільському і Кремінському районах Луганської області.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Чому не примусову, а саме часткову - пояснюють просто: нібито ці території вже частина РФ, а там оголошено часткову мобілізацію", зазначив Гайдай.

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Зокрема, за його даними, у Старобільському районі росіяни разом із військкомами ходять по дворах і роздають повістки.

"Видають всім без розбору - і студентам, і хворим, і старим", - зазначив Гайдай, додавши, що така сама ситуація і в Кремінній.

Нагадаємо, у тимчасово окупованих Сєвєродонецьку, Лисичанську та Попасній росіяни вже дронами шукають чоловіків призовного віку, в їх число входять навіть студенти.

Ситуація в Луганській області

Окупанти масово тікають з Луганщини на тлі контрнаступу ЗСУ з боку Харківської області. Зокрема, у Сватовому серед окупантів і колаборантів паніка. Зрадники і великі ешелони техніки покинули місто. Крім того, українські військові вже на підступах до Кремінної та на околицях Лисичанська.

Російські війська вийшли з Кремінної разом з колаборантами, але ЗСУ там ще немає.

Мобілізація в РФ

21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про мобілізацію російських військовослужбовців, які перебувають у запасі. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу тоді заявив, що мобілізувати планують близько 300 тис. осіб.

Пізніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що мобілізованим особам у Російській Федерації не вистачає військової форми, спальних місць та вбиралень.

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