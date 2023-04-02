Про постачання цих гаубиць Велика Британія оголосила на початку цього року.

Друга група українських воїнів-артилеристів закінчила навчання на самохідних артилерійських установках AS90 у Великій Британії.

Як повідомляє Міністерство оборони Великої Британії, тренування відбулися у рамках програми з підтримки України у її боротьбі з Росією.

"Друга група українських новобранців-артилеристів завершила навчання на грізній 155-мм САУ АС90. Програма є частиною незмінного зобов’язання Великої Британії підтримувати Україну у її боротьбі з Росією", - зазначили у відомстві.

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Британська підтримка України

Велика Британія - одна з найближчих партнерок України. 16 січня прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив про передачу Києву 14 танків Challenger 2. Лондон став першою європейською столицею, котра заявила про офіційну допомогу Україні танками.

Також британці пообіцяли надати Києву боєприпаси для танків зі збідненим ураном. Вони мають високу ефективність для ураження техніки. Окрім 14 британських танків Challenger, у Великій Британії пообіцяли надати Україні 20 бронетранспортерів Bulldog та 30 самохідних артилерійських установок AS-90.

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