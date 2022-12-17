Також у колоні були помічені військові вантажівки.

У тимчасово окупованому Маріуполі помітили велику кількість військової техніки російських окупантів, яка рухалася через місто.

Як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, преважно фіксують БМП та вантажіки з БК в бік Запоріжської області (обидва напрями - Бердянськ та Розівка).

"Ще більша кількість техники буквально застрягла в корках від Маріуполя до перетину кордону з Росією біля Новоазовська. Прикордонники окупантів справжні молодці в питання штучних проблем з пересуванням вантажівок, що в тому числі значно сповільнює військові переміщення. Середня швидкість проходження вантажівки не менш доби від кордону до Маріуполя", - повідомив Андрющенко.

Відео дня

За його даними, також спостерігається скупчення легковиків з Маріуполя до перетину кордону з РФ. Корок починається біля села Безіменне та складає майже 25 км. Як повідомив Андрющенко, основна кількість автівок - це маріупольці, які хочуть виїхати з міста, рятуючись від холодів. Однак зранку спотерігається значне збільшення автівок з "регіоном Крим".

Ситуація в Маріуполі

Лише до 25% багатоповерхівок тимчасово окупованого Маріуполя забезпечені централізованим опаленням. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко зазначив, що через відсутність централізованого опалення мешканці міста намагаються грітися електрообігрівачами, через що вигорають проводка та трансформатори.

Супутникові знімки від компанії Maxar Technologies свідчать про те, що кількість поховань в Маріуполі продовжує збільшуватися.

Наприкінці листопада 2022 року повідомлялося, що у Маріуполі почалося посилене патрулювання російськими загарбниками. Крім того, окупанти почали вибірково перевіряти громадян.

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