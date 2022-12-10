У тимчасово захопленому окупантами Маріуполі вранці пролунали потужні вибухи, причина сумна - підлітки полізли на руїни знімати відео для TikTok, і розірвався снаряд.
Вибухи у Маріуполі були в районі вул. Курчатова о 9:00 та о 9:40, написав радник мера Петро Андрющенко в Telegram.
"Нажаль, сумна причина. Перший вибух - підлітки полізли знімати TikTok на руїнах, та здетонував снаряд. На щастя - живі, загрози життю немає, однак обидва в лікарні з травмами… Другий вибух - ланцюгова реакція першого…", - зазначив він.
Радник очільника міста додав, що неповнолітні дивом залишились живі.
"Маріуполь залишається наднебезпечним містом з огляду на безпеку. Розмінування де-факто зупинено. У кращому разі, бомби, снаряди та міни просто помарковано стрічками…", - поділився Андрющенко.
Ситуація в Маріуполі - що варто знати
Маріуполь був заблокований російськими загарбниками з початку березня. Супротивник активно бомбив інфраструктуру міста, зокрема, атаковано драматичний театр і пологовий будинок, в яких перебували цивільні.
Ворог майже повністю знищив Маріуполь, загинули десятки тисяч осіб.
Місто повністю окуповане супротивником після того, як захисники України вийшли з території заводу "Азовсталь".
8 грудня Петро Андрющенко повідомив про природну "диверсію" проти загарбників - через ожеледицю в Маріуполі майже повністю зупиненився рух ворожої військової техніки.