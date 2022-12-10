У тимчасово окупованому Маріуполі неповнолітні ледь не загинули через TikTok, поділився радник очільника міста.

У тимчасово захопленому окупантами Маріуполі вранці пролунали потужні вибухи, причина сумна - підлітки полізли на руїни знімати відео для TikTok, і розірвався снаряд.

Вибухи у Маріуполі були в районі вул. Курчатова о 9:00 та о 9:40, написав радник мера Петро Андрющенко в Telegram.

"Нажаль, сумна причина. Перший вибух - підлітки полізли знімати TikTok на руїнах, та здетонував снаряд. На щастя - живі, загрози життю немає, однак обидва в лікарні з травмами… Другий вибух - ланцюгова реакція першого…", - зазначив він.

Відео дня

Радник очільника міста додав, що неповнолітні дивом залишились живі.

"Маріуполь залишається наднебезпечним містом з огляду на безпеку. Розмінування де-факто зупинено. У кращому разі, бомби, снаряди та міни просто помарковано стрічками…", - поділився Андрющенко.

Ситуація в Маріуполі - що варто знати

Маріуполь був заблокований російськими загарбниками з початку березня. Супротивник активно бомбив інфраструктуру міста, зокрема, атаковано драматичний театр і пологовий будинок, в яких перебували цивільні.

Ворог майже повністю знищив Маріуполь, загинули десятки тисяч осіб.

Місто повністю окуповане супротивником після того, як захисники України вийшли з території заводу "Азовсталь".

8 грудня Петро Андрющенко повідомив про природну "диверсію" проти загарбників - через ожеледицю в Маріуполі майже повністю зупиненився рух ворожої військової техніки.

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