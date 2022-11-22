Кількість патрулів у місті зросла в рази.

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області почалося посилене патрулювання російськими загарбниками.

Як повідомив радник міського голови Петро Андрющенко у Telegram, кількість патрулів зросла в рази. Крім того, окупанти почали перевіряти громадян.

"Раптові вибіркові перевірки громадян, відвідування на дому потенційно незадоволених, чергова хвиля обшуків по адресах публічних осіб періоду до окупації", – розповів радник мера.

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Ситуація в Маріуполі: що відомо

21 листопада радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про рух колони російської техніки через окуповане місто. Російські окупанти почали перекидати техніку та військових, які прибули з Херсонщини, в напрямку Запоріжжя.

Крім того в тимчасово захопленому російськими окупантами Маріуполі за вказівкою ватажка так званої "ДНР" Дениса Пушиліна розпочнеться хвиля "зачисток" через колективну скаргу щодо житла на ім’я депутата Держдуми РФ, куратора окупації міста Дмитра Сабліна.

Раніше повідомлялося, що колишній командувач військами США в Європі, генерал у відставці Бен Ходжес прогнозує, що після звільнення Херсона від окупантів українські військові можуть вже цієї зими деокупувати Маріуполь та Мелітополь.

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