За словами міністра, руйнувати логістику ворога це нормальна тактика.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Збройні сили України продовжать завдавати ударів по тимчасово окупованому Криму та Керченському мосту.

В інтерв'ю каналу CNN він пояснив що, Крим та Кримський міст — це законні цілі для Сил оборони, оскільки удари по них знизять боєздатність окупаційних військ та допоможуть урятувати життя українських воїнів.

"Це нормальна тактика — зруйнувати логістичні лінії вашого ворога, щоб позбавити можливості отримати більше боєприпасів, отримати більше палива, отримати більше їжі і так далі. Ось чому ми використовуватимемо цю тактику проти них", — додав Резніков.

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Удари по Криму - останні новини

Від початку повномасштабної війни на переправі між окупованим Кримом та материковою Росією вже двічі лунали вибухи. Вперше це сталось у жовтні 2022 року, коли внаслідок вибуху обвалилася частина переправи і виникла сильна пожежа на залізничній частині мосту.

17 липня 2023 року об'єкт постраждав від атаки дронів. У СБУ пообіцяли поділитися подробицями вибуху на Кримському мосту після закінчення війни.

При цьому з моменту підриву вже декілька разів перекривали міст. Тільки минулої доби це ставалося щонайменше тричі.

Крім того ЗСУ практично щодня підривають переповнені склади зі снарядами окупантів на території Криму. За словами експерта, ці запаси потрібні росіянам для того, щоб обороняти півострів на випадок оперативного оточення.

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