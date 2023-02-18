Там впевнені, що військова допомога Заходу у війні в Україні є способом стримати інші напади РФ.

Україна повинна перемогти у війні проти Російської Федерації. В іншому випадку це буде лише початком агресії країни-терориста.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на Мюнхенській конференції з безпеки, пише Welt.

На його думку, військова допомога західних союзників Україні є способом стримувати інші напади Росії.

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"Росія веде жорстоку загарбницьку війну проти України. І якщо Путін доб'ється свого, це буде лише початком. Оскільки ні дипломатія, ні жорсткі економічні санкції не змінили напрямок руху Путіна, наша демонстрація сили є правильною відповіддю", - пояснив міністр.

Війна в Україні: що кажуть світові лідери

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак і віце-президент США Камала Гарріс переконані, що війна Росії проти України є глобальною.

Водночас президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц заявили, що їхні країни будуть підтримувати Україну, скільки буде потрібно.

Президент США Джо Байден також зазначив, що Штати продовжать підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

У НАТО наголосили, що ризик можливої ескалації через підтримку України не можна порівнювати з ризиком перемоги Росії у війні. Тож союзники мають допомогти українцям здобути перемогу, адже йдеться про питання глобальної безпеки.

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