Лідери двох найбільших країн ЄС запевнили, що не відступлять зі шляху і продовжать допомагати.

Німеччина та Франція будуть підтримувати Україну, скільки буде потрібно. Європа не розколота після 24 лютого. Про це заявили президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц під час зустрічі в Парижі.

"Ми будемо продовжувати надавати Україні, поки це необхідно, всю підтримку, якої вона потребує. Разом, як європейці, щоб захистити наш європейський проект миру", - заявив Шольц.

Президент Франції також підтвердив "непохитну підтримку" України в усіх областях.

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"Після 24 лютого наш союз не був розділений і не ухилився від своєї відповідальності", – заявив Макрон.

Війна в Україні - допомога Німеччині та Франції

20 січня Німеччина анонсувала поставку нового пакету військової допомоги Україні на мільярд євро. Це найбільший разовий обсяг допомоги, який раніше Київ отримував від Берліна.

Водночас Німеччина продовжує наполегливо чинити опір закликам передати Україні такі необхідні танки "Леопард". Також вона не дає іншим країнам дозвіл на поставку.

На початку січня Франція пообіцяла передати Україні бойові машини AMX - 10 RC, також звані "колісними танками". За інформацією ЗМІ, далі можуть послідувати і повноцінні ОБТ Leclerc.

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