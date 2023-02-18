Представники Британії і США обговорили, як прискорити міжнародну підтримку України, аби допомогти українцям виграти війну та забезпечити справедливий і довготривалий мир.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак і віце-президент США Камала Гарріс переконані, що війна Росії проти України є глобальною.

Як повідомляється на сайті британського уряду, Сунак і Гарріс зустрілись в Мюнхені, де вони беруть участь у конференції з безпеки. Вони, зокрема, обговорили, як прискорити міжнародні зусилля для України, заради її перемоги та забезпечення справедливого і довготривалого миру.

Сторони погодились, що важливо розмірковувати не лише про негайні потреби України, а про те, як міжнародна спільнота може забезпечити те, аби Україна більше ніколи не стикалась з подібними загрозами.

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"Вони погодились, що війна Путіна - це глобальна війна, одночасно з точки зору впливу на продовольчу та енергетичну безпеку, і з точки зору впливу на такі міжнародно визнані норми, як суверенітет", - йдеться в повідомленні.

Також Сунак і Гарріс засудили ті країни, які підтримують зусилля Путіна політично і військово.

Заяви США і Британії на Мюнхенській безпековій конференції

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 лютого, Ріші Сунак заявив, що Британія стане першою країною, яка надасть Україні далекобійну зброю. Прем'єр-міністр Сполученого Королівства закликав союзників подвоїти воєнну підтримку України. Він виступив за розроблення гарантій безпеки для України. На думку британського прем'єра, Україна повинна отримати довготермінові гарантії безпеки та підтримки Заходу до того моменту, як вступить в НАТО.

Віце-президент США Камала Гарріс заявила, що час не на боці Путіна, Україна і трансатлантична єдність протримаються довше за Росію. За її словами, США офіційно встановили факти скоєння воєнних злочинів Росією у війні проти України. Усі винні в цих злочинах будуть нести відповідальність. Також в США занепокоєні, що Пекін поглибив свої відносини з Москвою після початку війни. Гарріс застерегла Китай від допомоги Росії летальною зброєю, яка може бути застосована нею у війні проти України.

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