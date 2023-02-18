Генсек НАТО підкреслив необхідність посилювати підтримку України й надавати нашій державі все те, що сприятиме її перемозі.

Ризик можливої ескалації через підтримку України не можна порівнювати з ризиком перемоги Росії у війні. Тож союзники мають допомогти українцям здобути перемогу, адже мова йде про питання глобальної безпеки.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на Мюнхенській конференції з безпеки, передає РБК-Україна. У своєму виступі він наголосив на необхідності посилювати підтримку України й надавати нашій державі все те, що сприятиме її перемозі.

"Путін не планує миру, він планує нову війну та нові наступи. І немає жодних ознак того, що він змінив свої амбіції. Деякі хвилюються, що наша підтримка України може спровокувати ескалацію. Дозвольте мені внести ясність - безризикових варіантів немає. Але найбільшим ризиком є ​​перемога Путіна", - сказав Столтенберг.

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Генсек НАТО підкреслив, перемога Путіна у війні проти України стане посланням для нього та лідерів інших авторитарних режимів, що вони нібито можуть за допомогою застосування сили отримати бажане.

"Тож підтримувати Україну - це не лише морально правильно, це також в інтересах нашої безпеки... Дороги назад немає. Кремль хоче іншої Європи. Ту, де Росія контролює сусідів...Тож війна в Україні демонструє, що безпека є не регіональною, а глобальною", - наголосив Столтенберг.

Війна з Росією - новини

Як повідомляв УНІАН, раніше генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг заявив, що протистояння НАТО і Росії може тривати ще дуже багато років. Він зазначив, що президент РФ хоче повністю контролювати сусідні країни та вирішувати, що їм можна, а що ні.

Своєю чергою, чинний президент Чехії Петр Павел заявив, що Захід та Україна мають уникнути небажаних сценаріїв російської поразки. Петр Павел не погодився із заявою глави МЗС України Дмитра Кулеби щодо безальтернативності повернення Криму та міжнародного покарання Росії. На це президент Чехії зазначив, що Заходу варто утримуватися від підтримки того чи іншого сценарію.

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