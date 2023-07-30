Там уточнили, що ракета може одночасно обстрілювати 8 цілей, а зенітно-ракетна батарея має чотирі пускові установки.

Зенітно-ракетний комплек (ЗРК) Patriot PAC-3 є найдосконалішим американським ЗРК, здатним збивати літаки, крилаті ракети, безпілотники та балістичні ракети.

Про це йдеться у повідомленні Military Media Center. "РAC-3 використовує високоманеврову протиракету прямого влучання ERINT, яка має активну радіолокаційну головку самонаведення", - йдеться в повідомленні.

Там уточнили, що ракета може одночасно обстрілювати 8 цілей, а зенітно-ракетна батарея має чотирі пускові установки.

Для обслуговування однієї батареї ЗРК Patriot потрібно до 90 фахівців.

"ЗРК Patriot є потужним засобом протиповітряної оборони, який захищає Україну від повітряних атак", - підкреслюється в повідомленні.

ЗРК Patriot в Україні

Офіційно відомо, що США і НІмеччина передали Україні два девізіони ЗРК Patriot. А на початку квітня президент Володимир Зеленський подякував за систему Patriot Нідерландам.

Навесні ЗМІ повідомляли, що ЗСУ зуміли збити літак дальньої авіації ВКС РФ за допомогою цього ЗРК. Крім того, під час однієї з атак, українські захисники збили ракету "Кинджал".

А 28 липня радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україні необхідно 10-12 комплексів Patriot або аналогічних систем, щоб покрити всю територію країни.

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