Президент подякував Нідерландам за надання потужної і вчасної підтримки у питанні оборони України.

Президент Володимир Зеленський заявив, що передана Нідерландами система протиповітряної оборони Patriot вже врятувала тисячі життів українців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на спільній прес-конференції з прем'єр-міністрами Нідерландів Марком Рютте та Бельгії Александром де Кроо у Гаазі.

Зеленський подякував Нідерландам за надання потужної і вчасної підтримки у питанні оборони України.

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"Patriot та інше озброєння, яке Нідерланди надали нам, вже зберегли тисячі життів українців", - сказав президент.

Також глава держави подякував Бельгії за солідарність в обороні спільних цінностей, за запровадження санкцій проти Росії та надання Україні допомоги.

ЗРК Patriot – що відомо

21 грудня 2022 року президент Володимир Зеленський відвідав Вашингтон, де зустрівся з президентом США Джо Байденом і виступив перед обома палатами Конгресу. Тоді Байден оголосив про виділення нової оборонної допомоги Україні на 1,85 млрд доларів, що, зокрема, включає комплекси Patriot і снаряди для них.

Також систему Patriot пообіцяла надати Німеччина.

17 січня 2023 року стало відомо, що Нідерланди розглядають можливість надання Україні ЗРК Patriot.

Крім того, 17 січня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що українських офіцерів для роботи з Patriot підготують за 10 тижнів, замість стандартного курсу тривалістю 10 місяців.

У квітні до України прибули три системи ППО Patriot – від США, Нідерландів та Німеччини.

Наприкінці квітня вже другий дивізіон зенітно-ракетного комплексу Patriot вийшов на бойове чергування.

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що ці системи допоможуть силам ППО там, де окупаційні війська запускають з літаків керовані авіабомби.

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