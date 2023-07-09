Боєприпаси призначатимуться для танків і САУ, які Німеччина надала Україні.

Парламент Німеччини схвалив закупівлю боєприпасів для САУ Panzerhaubitze 2000, танків Leopard 2 і бойової машини піхоти Puma. Вони будуть виготовлені як для потреб Бундесверу, так і для України.

Про рішення повідомила прес-служба Міноборони країни. "Напад РФ на Україну суттєво змінив політику безпеки. Це змушує закуповувати додаткові боєприпаси – як для Збройних сил Німеччини, так і для ЗСУ", - пояснюється в повідомленні.

Також там зазначається, що ЗСУ використовують на фронті Panzerhaubitz 2000 і танки Leopard 2, тому потреби у 155-мм артилерійських снарядах для гаубиці і 120-мм снарядах для бойового танка покриваються за допомогою Німеччини.

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При цьому у Міноборони країни підкреслили, що з початку війни Україна отримала значні обсяги боєприпасів зі складів Бундесверу.

Допомога Німеччини Україні

Німеччина допомагає Україні з самого початку війни. Спочатку її допомога була вельми скромною, але потім ситуація змінилась. В даний час країна активно приймає біженців, надає фінансову та військову підтримку. Так, 21 червня стало відомо, що Берлін передав Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшли високоточні керовані боєприпаси.

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