Парламент Німеччини схвалив закупівлю боєприпасів для САУ Panzerhaubitze 2000, танків Leopard 2 і бойової машини піхоти Puma. Вони будуть виготовлені як для потреб Бундесверу, так і для України.
Про рішення повідомила прес-служба Міноборони країни. "Напад РФ на Україну суттєво змінив політику безпеки. Це змушує закуповувати додаткові боєприпаси – як для Збройних сил Німеччини, так і для ЗСУ", - пояснюється в повідомленні.
Також там зазначається, що ЗСУ використовують на фронті Panzerhaubitz 2000 і танки Leopard 2, тому потреби у 155-мм артилерійських снарядах для гаубиці і 120-мм снарядах для бойового танка покриваються за допомогою Німеччини.
При цьому у Міноборони країни підкреслили, що з початку війни Україна отримала значні обсяги боєприпасів зі складів Бундесверу.
Допомога Німеччини Україні
Німеччина допомагає Україні з самого початку війни. Спочатку її допомога була вельми скромною, але потім ситуація змінилась. В даний час країна активно приймає біженців, надає фінансову та військову підтримку. Так, 21 червня стало відомо, що Берлін передав Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшли високоточні керовані боєприпаси.