Маляр підкреслює, що усі спроби РФ натиснути на українців виявляються марними.

Росія вдається до масованих ракетних ударів по території України, бо сподівається таким чином змінити хід війни на свою користь.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. За її словами, Москва хоче зробити українців рабами системи.

"З кожним наступним ракетним ударом Кремль сподівається занурити нас в тотальну темряву. З кожним наступним ракетним ударом країна-терорист сподівається зламати українців, перетворивши нашу націю на таких же рабів системи, як і росіяни", - написала вона.

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Маляр наголосила, що усі спроби РФ виявляються марними. Українці доводять усьому світові, що свобода і воля - це частина ДНК нашої нації. На її думку, саме тому Росія програла війну в той момент, коли тільки почала її.

Ракетна атака 16 грудня

Як повідомляв УНІАН, вранці 16 грудня Росія здійснила чергову масштабна ракетну атаку по Україні. Відомо про вибухи у трьох районах Києва. Через пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури у столиці виникли перебої з водопостачанням.

Крім того, окупанти влучили по трьох об'єктах критичної інфраструктури у Харківській області. Мери Харкова та Полтави повідомили про знеструмлення міст, без світла залишилась й Кіровоградщина.

У Запорізькій області зафіксували вже 15 "прильотів" російських ракет. У Кривому Розі ворожа ракета влучила у житловий будинок, внаслідок чого загинули двоє людей у ще щонайменше п'ятеро - поранені.

У Міненерго повідомили, що внаслідок влучань по енергооб'єктах у кількох областях по всій Україні запроваджуються аварійні відключення світла.

Наразі тривога в Україні триває.

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